ППО безсила: у Повітряних силах пояснили, чому так страждають Харків та Миколаїв

Росіяни для обстрілів використовують "Гради" та "Смерчі"

Російські окупанти чи не щодня поливають вогнем прифронтові міста Харків та Миколаїв, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи місцевих жителів. Через це громадяни просили Зеленського збільшити кількість систем ППО й президент передав це питання на контроль головнокомандувача ЗСУ. Однак, у командуванні Повітряних сил пояснили, що росіяни б'ють по містах з реактивної артилерії.

Про це у неділю, 7 серпня, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ". За його словами, росіяни б'ють по прифронтових містах з такої зброї, яку треба знищувати у місцях, звідки ведеться вогонь, а не з систем ППО.

"Прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольній російським військам, саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила", — повідомив речник командування Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, реактивна артилерія не збивається й зенітно-ракетними комплексами, адже вони призначені для зовсім інших повітряних цілей. З "Граду", наприклад, 40 реактивних снарядів вилітає за лічені хвилини. Тому треба громити противника у тих місцях, звідки він завдає цих ударів. У Повітряних силах наголосили, що для цього потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

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