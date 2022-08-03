Атакували супермаркет: як виглядає Миколаїв після ранкового обстрілу (фоторепортаж)

Російські війська знову обстріляли Миколаїв.

Противник продовжує руйнувати українські міста. Рано вранці 3 серпня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Близько п’ятої ранку мешканців міста розбудила повітряна тривога, а після неї пролунали потужні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.

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У військовій комендатурі оборони Миколаєва зазначили, що за попереднім висновком по цьому району випустили дві ракети С-300.

Внаслідок удару повністю зруйновано супермаркет. Також постраждали поряд розташовані багатоповерхові будинки – у них вибито вікна, зруйновано балкони, а також магазини.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки та кількох магазинів. Також є два попадання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна в будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали", — повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Масштаби руйнувань дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв

Ворожі снаряди потрапили до спальних районів міста

Наслідки обстрілу Миколаєва 3 серпня

Вирва від російського снаряду

Зруйновано супермаркет

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв

Мирні громадяни страждають від постійних атак росіян

Фото: Євген Завгородній

Нагадаємо, що Миколаїв знаходиться на лінії ворожого вогню, і росія практично щодня обстрілює місто. 2 серпня Миколаїв окупанти атакували після години ночі та близько четвертої ранку. Під обстріл потрапили два райони міста.

1 серпня росіяни також обстріляли житловий квартал у місті, а ще потрапили до будівлі однієї з нових лікарень міста.

У ніч на 31 серпня противник застосував ракети комплексів ППО С-300, в результаті загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

29 липня росіяни вдарили поряд із зупинкою в Миколаєві, через що серед білого дня загинуло багато мирних жителів.