Найсильніший обстріл Миколаєва за всю війну: як зараз виглядає місто (фоторепортаж)

Росіяни сильно обстріляли Миколаїв — пошкоджено житло місцевих жителів, готель, спорткомплекс, школу.

У ніч на 31 серпня Миколаїв зазнав чи не найсильнішого обстрілу за весь час війни. Противник ударив по обласному центру ракетами із С-300, є загиблі та поранені.

Як повідомив мер міста Олександр Сенкевич, це наймасовіший обстріл міста за весь період повномасштабного вторгнення. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Крім того, жертвою ракетного удару став президент "Нібулону" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Внаслідок обстрілу пошкоджено готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади, СТО та житлові будинки. Після обстрілу виникли пожежі, у тому числі спалахнула двоповерхова будівля, два гаражі та дві господарські будівлі.

Як виглядає нині Миколаїв після масивного удару ворога – дивіться у репортажі "Телеграфу".

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу постраждав готель. Внаслідок влучення ракет перед будівлею готелю утворилися великі вирви, сама будівля постраждала суттєво.

Окупанти вдарили по готелю

Біля готелю від удару утворилися величезні вирви

Сама будівля постраждала суттєво

Уламки ворожих снарядів

Вивіска готелю

Внаслідок обстрілу пошкодження отримав також один із спортивних комплексів міста. Уламки значно пошкодили будівлю як зсередини, так і зовні.

Встановити збитки, завдані атакою ворога, поки що важко.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу постраждав спорткомплекс

Всередині все зруйновано

Російські окупанти продовжують "демілітаризувати" навчальні заклади України. Ще один ворожий снаряд прилетів до школи. Будівля сильно зруйнована.

Росіяни вдарили також і по школі

Це був найсильніший обстріл міста за весь час

Фото: Євген Задорожній

Зазначимо, що Миколаїв дедалі частіше стає ціллью обстрілів російськими снарядами. Днями росіяни вдарили поряд із зупинкою у Миколаєві, через що серед білого дня загинуло багато мирних мешканців.

26 липня противник обстріляв Миколаїв, потрапляння сталося в об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство, але, на щастя, обійшлося без жертв.