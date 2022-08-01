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Найсильніший обстріл Миколаєва за всю війну: як зараз виглядає місто (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Окупанти обстріляли Миколаїв Новина оновлена 01 серпня 2022, 10:36
Окупанти обстріляли Миколаїв

Росіяни сильно обстріляли Миколаїв — пошкоджено житло місцевих жителів, готель, спорткомплекс, школу.

У ніч на 31 серпня Миколаїв зазнав чи не найсильнішого обстрілу за весь час війни. Противник ударив по обласному центру ракетами із С-300, є загиблі та поранені.

Як повідомив мер міста Олександр Сенкевич, це наймасовіший обстріл міста за весь період повномасштабного вторгнення. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Крім того, жертвою ракетного удару став президент "Нібулону" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Внаслідок обстрілу пошкоджено готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади, СТО та житлові будинки. Після обстрілу виникли пожежі, у тому числі спалахнула двоповерхова будівля, два гаражі та дві господарські будівлі.

Як виглядає нині Миколаїв після масивного удару ворога – дивіться у репортажі "Телеграфу".

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу постраждав готель. Внаслідок влучення ракет перед будівлею готелю утворилися великі вирви, сама будівля постраждала суттєво.

Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Окупанти вдарили по готелю
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Біля готелю від удару утворилися величезні вирви
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Сама будівля постраждала суттєво
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Уламки ворожих снарядів
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Вивіска готелю
Обстріл Миколаєва 31.07.2022

Внаслідок обстрілу пошкодження отримав також один із спортивних комплексів міста. Уламки значно пошкодили будівлю як зсередини, так і зовні.

Встановити збитки, завдані атакою ворога, поки що важко.

Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Внаслідок ворожого ракетного обстрілу постраждав спорткомплекс
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Всередині все зруйновано
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022

Російські окупанти продовжують "демілітаризувати" навчальні заклади України. Ще один ворожий снаряд прилетів до школи. Будівля сильно зруйнована.

Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Росіяни вдарили також і по школі
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Обстріл Миколаєва 31.07.2022
Це був найсильніший обстріл міста за весь час
Обстріл Миколаєва 31.07.2022

Фото: Євген Задорожній

Зазначимо, що Миколаїв дедалі частіше стає ціллью обстрілів російськими снарядами. Днями росіяни вдарили поряд із зупинкою у Миколаєві, через що серед білого дня загинуло багато мирних мешканців.

26 липня противник обстріляв Миколаїв, потрапляння сталося в об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство, але, на щастя, обійшлося без жертв.

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#Миколаїв