Укр

Самый сильный обстрел Николаева за всю войну: как сейчас выглядит город (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Оккупанты обстреляли Николаев Новость обновлена 01 августа 2022, 10:36
Оккупанты обстреляли Николаев

Россияне массированно обстреляли Николаев — повреждено жилье местных жителей, отель, спорткомплекс, школа.

В ночь на 31 августа Николаев подвергся едва ли не самому сильному обстрелу за все время войны. Противник ударил по областному центру ракетами из С-300, есть погибшие и раненые.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, это самый массированный обстрел города за весь период полномасштабного вторжения. По предварительной информации, в результате обстрела Николаева погиб один человек, еще два получили ранения.

Кроме того, жертвою ракетного удара стал президент "Нибулона" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

В результате обстрела поврежден отель, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО и жилые дома. После обстрела возникли пожары, в том числе загорелось двухэтажное здание, два гаража и две хозяйственных постройки.

Как выглядит сейчас Николаев после массивного удара врага – смотрите в репортаже "Телеграфа".

В результате вражеского ракетного обстрела пострадал отель. В результате попадания ракет перед зданием отеля образовались большие воронки, само здание пострадало существенно.

Обстрел Николаева 31.07.2022
Оккупанты попали в гостиницу
Обстрел Николаева 31.07.2022
Возле отеля от удара образовались огромные воронки
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022
Само здание пострадало существенно
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обломки вражеских снарядов
Обстрел Николаева 31.07.2022
Вывеска отеля
Обстрел Николаева 31.07.2022

В результате обстрела повреждения получил также один из спортивных комплексов города. Обломки значительно повредили здание как изнутри, так и снаружи.

Установить ущерб, нанесенный атакой врага, пока трудно.

Обстрел Николаева 31.07.2022
В результате вражеского ракетного обстрела пострадал спорткомплекс
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022
Внутри все разрушено
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022

Российские оккупанты продолжают "демилитаризовать" учебные заведения в Украине. Еще один вражеский снаряд прилетел в школу. Здание сильно разрушено.

Обстрел Николаева 31.07.2022
Россияне ударили также и по школе
Обстрел Николаева 31.07.2022
Обстрел Николаева 31.07.2022
Это был сильнейший обстрел города за все время
Обстрел Николаева 31.07.2022

Фото: Евгений Задорожний

Отметим, что Николаев все чаще становится целью обстрелов российскими снарядами. На днях россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.

26 июля противник обстрелял Николаев, попадание произошло в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие, но, к счастью, обошлось без жертв.

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