Самый сильный обстрел Николаева за всю войну: как сейчас выглядит город (фоторепортаж)

Россияне массированно обстреляли Николаев — повреждено жилье местных жителей, отель, спорткомплекс, школа.

В ночь на 31 августа Николаев подвергся едва ли не самому сильному обстрелу за все время войны. Противник ударил по областному центру ракетами из С-300, есть погибшие и раненые.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, это самый массированный обстрел города за весь период полномасштабного вторжения. По предварительной информации, в результате обстрела Николаева погиб один человек, еще два получили ранения.

Кроме того, жертвою ракетного удара стал президент "Нибулона" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

В результате обстрела поврежден отель, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО и жилые дома. После обстрела возникли пожары, в том числе загорелось двухэтажное здание, два гаража и две хозяйственных постройки.

Как выглядит сейчас Николаев после массивного удара врага – смотрите в репортаже "Телеграфа".

В результате вражеского ракетного обстрела пострадал отель. В результате попадания ракет перед зданием отеля образовались большие воронки, само здание пострадало существенно.

Оккупанты попали в гостиницу

Возле отеля от удара образовались огромные воронки

Само здание пострадало существенно

Обломки вражеских снарядов

Вывеска отеля

В результате обстрела повреждения получил также один из спортивных комплексов города. Обломки значительно повредили здание как изнутри, так и снаружи.

Установить ущерб, нанесенный атакой врага, пока трудно.

В результате вражеского ракетного обстрела пострадал спорткомплекс

Внутри все разрушено

Российские оккупанты продолжают "демилитаризовать" учебные заведения в Украине. Еще один вражеский снаряд прилетел в школу. Здание сильно разрушено.

Россияне ударили также и по школе

Это был сильнейший обстрел города за все время

Фото: Евгений Задорожний

Отметим, что Николаев все чаще становится целью обстрелов российскими снарядами. На днях россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.

26 июля противник обстрелял Николаев, попадание произошло в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие, но, к счастью, обошлось без жертв.