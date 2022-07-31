Сильнейший обстрел с начала войны: Николаев всю ночь содрогали взрывы (фото, видео)

Мощные взрывы раздавались после часу ночи и около пяти утра

Несмотря на то, что Николаев удручающе часто становится целью обстрелов российскими снарядами, ночь на воскресенье, 31 июля, стала одной из самых громких для николаевцев с самого начала полномасштабной войны.

Такое заявление сделал мэр города Александр Сенкевич. По его словам, уничтожен ряд объектов и повреждены жилые дома, возникло много пожаров.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели", — подчеркнул Сенкевич.

Заметим, что в Николаеве воздушная тревога длилась с часу ночи до шести утра, — целых пять часов. Заново ее после короткой передышки объявили в 06:45.

По Николаеву много очагов возгорания после обстрелов

У спасателей этим утром много работы

Местные каналы публикуют видео со звуками обстрелов, которые слышали минувшей ночью жители Николаева:

Также показывают и видео, где видно дым от пожаров после "прилетов".

Как сообщал "Телеграф", только на днях россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.