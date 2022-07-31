Обстрел Николаева: СМИ пишут о гибели известного бизнесмена, героя Украины

По предварительной информации, бизнесмен погиб вместе со своей супругой

В воскресенье, 31 июля, во время сильнейшего обстрела Николаева мог погибнуть известный украинский аграрный бизнесмен Алексей Вадатурский. Информация о смерти владельца крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" просочилась в медиа благодаря источникам в Николаевском городском совете.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на местное издание "Новости N". Если данные правдивы, то российские снаряды оборвали жизнь мужчины на 75 году жизни.

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