Укр

Обстрел Николаева: СМИ пишут о гибели известного бизнесмена, героя Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Алексею Вадатурскому было 74 года Новость обновлена 31 июля 2022, 10:07
Алексею Вадатурскому было 74 года

По предварительной информации, бизнесмен погиб вместе со своей супругой

В воскресенье, 31 июля, во время сильнейшего обстрела Николаева мог погибнуть известный украинский аграрный бизнесмен Алексей Вадатурский. Информация о смерти владельца крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" просочилась в медиа благодаря источникам в Николаевском городском совете.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на местное издание "Новости N". Если данные правдивы, то российские снаряды оборвали жизнь мужчины на 75 году жизни.

Новость дополняется…