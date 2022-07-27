Встал на защиту добровольно и с первого дня: под Бахмутом погиб еще один украинский журналист

Во время работы журналистом мужчина был во многих известных редакциях

Украина в боях против российских оккупантов продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей, вставших на защиту родины. Под Бахмутом оборвалась жизнь родившегося на Черниговщине журналиста Александра Савоченко.

Об этом сообщило издание Чeline со ссылкой на Коропский поселковый совет. Там отметили, что на защиту Украины мужчина стал по своему желанию еще 25 февраля, то есть сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну.

"В боях за Украину под Бахмутом погиб наш земляк Александр Савоченко из Полесского, 1986 года рождения. 25 февраля, с самого начала полномасштабной вооруженной агрессии российского врага он добровольцем пошел защищать Украину", — говорится в сообщении поселкового совета.

У защитника Украины остались жена, родители, старший брат Виктор и бабушка. Похоронят погибшего воина в селе Полесском Черниговской области, где он родился.

Добавим, что за период своей журналистской деятельности Александр Савоченко сначала работал на СТБ, затем в информагентстве "Франс Пресс", позже на "Суспільному". Занимался написанием аналитических сюжетов, в частности, об экономике и политике. В последнее время мужчина проживал в Броварах недалеко от Киева.

Стоит отметить, что Савоченко – 37-й медийщик, погибший в результате российской агрессии в Украине. Недавно, как сообщал "Телеграф", наша страна потеряла еще и Александра Махова, который на каналах "Украина" и "Украина 24" освещал события на передовой.