"Поспи, віддавай свою зброю": на войне погиб воин-поэт Глеб Бабич

Известный поэт отдал жизнь за родину

В четверг, 28 июля, на 155-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на войне погиб поэт, музыкант, блогер и доброволец Глеб Бабич.

О смерти бойца сообщил соучредитель "Демократичної Сокири" Виктор Трегубов в Facebook.

"Бл**ь. Глеб Бабич, ну как так?…", — коротко написал Трегубов, а в комментариях под постом Виктора пользователи начали выражать свои соболезнования.

Политолог Андрей Смолий отреагировал в Facebook на смерть Бабича: "Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер. Знал Глеба. Иногда виделись. Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично… Откровенно, одно из самых печальных известий. Будьте прокляты оккупанты и террористы…"

Дочь поэта опубликовала стих о погибшем отце.

"Ти вже не почуєш, як я тут читаю вірші.

Стою на Майдані. Він вільний,

Як ти і хотів.

Я знаю, що серед усіх кольорових світів

Ти вибереш мій.

Ти будеш за мене молитись,

Дивитись на мене із неба.

Ти вже не почуєш,

Але ж мені треба,

Так треба,

Щоб ти похвалив…

Сказав, що я знов молодець,

Що можеш гордитися мною.

Поспи, віддавай свою зброю.

Вона тобі не знадобиться.

Мені в цьому домі не спиться.

Він надто порожній і темний…

Якщо мене бачиш із неба,

Скажи, що я маю робити?

Я маю писати, любити,

Але ти про це не почуєш,

Але ти нічого не скажеш…

Татусю, я буду сильніша.

Але мені поки що важко."

Напомним, недавно группа KOZAK SYSTEM представила клип на песню "Мольфар". Автором этой композиции был Глеб Бабич.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Виталий Гуляев. Героя провели в последнюю путь в Одессе.