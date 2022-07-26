Украина попрощалась с комбригом ВСУ Гуляевым (фото)

С героем и его побратимами попрощались в Одессе

Во вторник, 26 июля, на 153-й день полномасштабного вторжения рф Одесса и вся Украина простились с Виталием Гуляевым – командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и еще тремя офицерами бригады.

Об этом сообщил 5-й президент Украины Петр Порошенко в Facebook. Он призвал назвать в честь героя улицы Одессы и Шостки, откуда родом был полковник.

Гуляев воевал на передовой еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021 года. До последнего отважно защищал южное направление от врага. Уже 25 февраля 28-я ОМБр под командованием полковника вступила в бой и остановила российских оккупантов, пытавшихся высадить десант для дальнейшей атаки на Николаев и Одессу.

Виталия Гуляева и еще 3 офицеров 28-й ОМБр провели в последнюю путь в Одессе

"Для меня это большая потеря. Имел большую честь лично знать Виталия. Он настоящий герой, как и бойцы его бригады. Они приложили невероятные усилия для защиты Одессы. Они остановили русские войска на николаевском направлении и готовились к контрнаступлению. Роль бойцов бригады – уникальна. И они навсегда запомнят своего легендарного командира.

И украинский народ будет помнить павшего героя. Мы не простим. Отомстим за каждого убитого украинского защитника. Вечная память. Покойся с Богом, друг…" — написал Порошенко.

Напомним о гибели Гуляева стало известно 24 июля.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб польский доброволец из Интернационального легиона ВСУ.