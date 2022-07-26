Били в одну точку: Ким показал видео момента обстрела Николаева

В кадр попали три ракеты, которые ударили очень близко друг от друга

В Николаевской областной военной администрации подтвердили утренний обстрел города, попавшего под поражение вместе с Одессой и Харьковом. По предварительным данным, в Николаеве произошло попадание в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие, но, к счастью, нет жертв.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он также обнародовал видео "прилета" по городу, который случился около половины шестого утра. На записи видно, как ракета на рассвете попадает по зданиям, а вскоре еще две бьют совсем рядом.

В сводке ОВА удар по Николаеву описывают как массированный. Кроме того, сообщается, что оккупанты били по окрестностям города ракетами воздушного базирования. Пытались они и поразить портовую инфраструктуру Николаева.

Ким также сообщил, что накануне вечером и сегодня утром подверглись обстрелам населенные пункты в Николаевском и Баштанском районах. Пострадавших от этих атак нет.

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Кроме того, в области постоянно находятся под обстрелами села в Березнеговатской громаде, расположенные на линии разграничения. Накануне вечером был разрушен жилой дом в селе Малеевка.

Как сообщал "Телеграф", утренний удар по югу Украины нанесли авиацией по направлению с Черномого моря, а по Николаевщине ударили из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины.