Новый удар по портам: военные озвучили детали мощного утреннего обстрела Украины

В ОК "Юг" объяснили, что за взрывы утром слышали на Одесчине и Николаевщине

Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду городов Украины, — среди прочего, сильно пострадали Одесская и Николаевская области.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", удар был нанесен по прибрежной части, пострадали жилые дома и портовая инфраструктура.

Россияне выпустили несколько ракет воздушного базирования в том числе с использованием авиации с направления Черного моря.

В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Зерновой коридор даже после обстрела Одессы может заработать, но есть три риска Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил, что будет с "зерновым коридором" после обстрела Одессы

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.

Судя по комментарию главы Николаевской ОВА Виталия Кима, серьезных повреждений портовой инфраструктуре нанесено не было.

В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с территории временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Читайте также: Категория Украина Били в одну точку: Ким показал видео момента обстрела Николаева В кадр попали три ракеты, которые ударили очень близко друг от друга

Стоит заметить, что на прошлой неделе Украина, Турция, ООН и россия подписали "зерновое соглашение", согласно которому зерно планировалось вывозить через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Однако справедливо будет заметить, что все перечисленные порты находятся в Одесской области, Николаевских в перечне нет.

На следующий же день после подписания россия пустила четыре ракеты по Одесскому порту, после чего заявила, будто бы не нарушала соглашение, поскольку ударила якобы по военным целям, а не по зерну.