Новый удар по портам: военные озвучили детали мощного утреннего обстрела Украины
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В ОК "Юг" объяснили, что за взрывы утром слышали на Одесчине и Николаевщине
Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по ряду городов Украины, — среди прочего, сильно пострадали Одесская и Николаевская области.
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", удар был нанесен по прибрежной части, пострадали жилые дома и портовая инфраструктура.
Россияне выпустили несколько ракет воздушного базирования в том числе с использованием авиации с направления Черного моря.
В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.
В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.
Судя по комментарию главы Николаевской ОВА Виталия Кима, серьезных повреждений портовой инфраструктуре нанесено не было.
В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с территории временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Стоит заметить, что на прошлой неделе Украина, Турция, ООН и россия подписали "зерновое соглашение", согласно которому зерно планировалось вывозить через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Однако справедливо будет заметить, что все перечисленные порты находятся в Одесской области, Николаевских в перечне нет.
На следующий же день после подписания россия пустила четыре ракеты по Одесскому порту, после чего заявила, будто бы не нарушала соглашение, поскольку ударила якобы по военным целям, а не по зерну.