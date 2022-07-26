Ракетная атака по Украине: где "прилетело" от россиян (фото, видео)

Под ударом прифронтовые и приграничные города

Во многих областях Украины утро началось с тревоги — россия выпустила по нашей стране ракеты. Сообщается о взрывах в крупных областных центрах — Николаеве, Одессе и Харькове.

В Николаеве взрывы подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Он призвал граждан находиться в укрытиях до окончания тревоги. Местные жители сообщают о столбе дыма и десяти взрывах.

По городу россияне выпускают множество ракет ежедневно, часто — из оккупированной Херсонской области.

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В Одессе во взрывах сообщали с 4:55 утра. Официальных комментариев от мэрии пока нет, но местные паблики в Телеграм сообщают о попадании в частном секторе. Атаковали Одесчину с самолетов стратегической авиации — сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

В Харькове городской голова Игорь Терехов сообщил подробности утреннего ракетного обстрела города. Есть "прилет", попали в одну из частей Харькова, которая ближе к центру. Мэр отмечает, что ракета влетела рядом со зданием, которое не имеет отношения к военной инфраструктуре. Про погибших и пострадавших пока не сообщается.

россия продолжает атаковать нашу страну. Согласно картам боевых действий врагу удалось продвинуться на востоке в районе Бахмута, а на юге они продолжают укреплять позиции. Украинский генерал считает, что у ВСУ есть несколько недель, чтобы начать освобождение Херсонщины, пока россия не стянула резервы.