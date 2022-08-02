У Миколаєві ворожа ракета влучила в одну з найновіших лікарень: фото руйнувань
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Ворожа ракета потрапила до однієї з нових лікарень Миколаєва.
Російські війська продовжують атакувати Миколаїв та область. У ніч проти 1 серпня російські терористи в черговий раз цинічно обстріляли низку цивільних об’єктів.
Внаслідок пожежі в медичному диспансері спалахнув гуманітарний склад із медичними препаратами та продовольством, загиблих немає.
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Окупанти також обстріляли травмпункт однієї з лікарень. Пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв.
Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що цей травмпункт відкрили наприкінці 2019 року, його зводили з нуля.
"…Серед них – наш сучасний новенький травмпункт. Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли й у сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали", – написав Сенкевич у Telegram.
За словами мера, це був перший будинок лікувального закладу, збудований за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України.
Лікарня швидкої медичної допомоги тимчасово не зможе приймати пацієнтів. На території будуть проводити розбір завалів нового зруйнованого травмпункту, заміну вікон, демонтаж пошкоджених конструкцій.
Фото: Євген Задорожній
Зазначимо, що Миколаїв та область регулярно зазнають ворожого вогню з різних видів озброєння. При цьому окупанти відкрито кажуть, що не відмовляються від планів спробувати знову захопити Миколаїв.
Пекло у місті вже триває кілька діб поспіль. Окупанти випустили майже сотню снарядів за дві ночі, стріляють уночі та під ранок, коли люди сплять. 2 серпня Миколаїв окупанти атакували після години ночі та близько четвертої ранку. Під обстріл потрапили два райони міста.
У ніч на 31 серпня Миколаїв зазнав чи не найсильнішого обстрілу за весь час війни. Противник ударив по обласному центру ракетами із С-300, є загиблі та поранені.
Крім того, жертвою ракетного удару став президент "Нібулону" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.