У Миколаєві ворожа ракета влучила в одну з найновіших лікарень: фото руйнувань

Ворожа ракета потрапила до однієї з нових лікарень Миколаєва.

Російські війська продовжують атакувати Миколаїв та область. У ніч проти 1 серпня російські терористи в черговий раз цинічно обстріляли низку цивільних об’єктів.

Внаслідок пожежі в медичному диспансері спалахнув гуманітарний склад із медичними препаратами та продовольством, загиблих немає.

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Окупанти також обстріляли травмпункт однієї з лікарень. Пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що цей травмпункт відкрили наприкінці 2019 року, його зводили з нуля.

"…Серед них – наш сучасний новенький травмпункт. Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли й у сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали", – написав Сенкевич у Telegram.

За словами мера, це був перший будинок лікувального закладу, збудований за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України.

Лікарня швидкої медичної допомоги тимчасово не зможе приймати пацієнтів. На території будуть проводити розбір завалів нового зруйнованого травмпункту, заміну вікон, демонтаж пошкоджених конструкцій.

Ракета потрапила до лікарні

Будівля частково зруйнована

Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли й у сусідніх лікувальних відділеннях

Персонал та пацієнти не постраждали

Цей травмпункт відкрили наприкінці 2019 року

Це була одна з найсучасніших медустанов України

Фото: Євген Задорожній

Зазначимо, що Миколаїв та область регулярно зазнають ворожого вогню з різних видів озброєння. При цьому окупанти відкрито кажуть, що не відмовляються від планів спробувати знову захопити Миколаїв.

Пекло у місті вже триває кілька діб поспіль. Окупанти випустили майже сотню снарядів за дві ночі, стріляють уночі та під ранок, коли люди сплять. 2 серпня Миколаїв окупанти атакували після години ночі та близько четвертої ранку. Під обстріл потрапили два райони міста.

У ніч на 31 серпня Миколаїв зазнав чи не найсильнішого обстрілу за весь час війни. Противник ударив по обласному центру ракетами із С-300, є загиблі та поранені.

Крім того, жертвою ракетного удару став президент "Нібулону" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.