В Николаеве вражеская ракета попала в одну из самых новых больниц: фото разрушений

Вражеская ракета попала в одну из новейших больниц Николаева.

Российские войска продолжают атаковать Николаев и область. В ночь на 1 августа российские террористы в очередной раз цинично обстреляли ряд гражданских объектов.

В результате пожара в медицинском диспансере загорелся гуманитарный склад с медицинскими препаратами и продовольствием, погибших нет.

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Оккупанты также обстреляли травмпункт одной из больниц. Повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что этот травмпункт открыли в конце 2019 года, его возводили с нуля.

"…Среди них – наш современный новенький травмпункт. Здание частично разрушено. От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях. К счастью, персонал и пациенты не пострадали", – написал Сенкевич в Telegram.

По словам мэра, это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины.

Больница скорой медицинской помощи временно не сможет принимать пациентов. На территории будут проводиться разбор завалов нового разрушенного травмпункта, замену окон, демонтаж поврежденных конструкций.

Ракета попала в больницу

Здание частично разрушено

От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях

Персонал и пациенты не пострадали

Этот травмпункт открыли в конце 2019 года

Это было одно из самых современных медучреждений Украины

Фото: Евгений Задорожний

Отметим, что Николаев и область регулярно подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

Ад в городе уже продолжается несколько суток подряд. Оккупанты выпустили почти сотню снарядов за две ночи, стреляют ночью и под утро, когда люди спят. 2 августа Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

В ночь на 31 августа Николаев подвергся едва ли не самому сильному обстрелу за все время войны. Противник ударил по областному центру ракетами из С-300, есть погибшие и раненые.

Кроме того, жертвою ракетного удара стал президент "Нибулона" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.