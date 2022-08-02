У Миколаєві окупанти вдарили по житлових будинках, є постраждалі (фото)

Росіяни обстріляли житлові будинки у Миколаєві, є поранені.

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. 1 серпня окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Під ракетний удар потрапили приватні житлові будинки.

За даними місцевої влади, внаслідок ворожої атаки поранення отримали троє людей.

Крім того, згорів гуманітарний склад із медичними препаратами та продовольством. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. На щастя, обійшлося без жертв.

Відомо, що одна із ракет окупантів потрапила до травмпункту однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна.

Масштаби руйнувань — дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

Через обстріл приватні будинки та автомобілі повністю зруйновані, у дворах від снарядів утворилися величезні вирви. Мешканці розбирають завали, відомо, що є травмовані.

Окупанти завдали удару по приватному сектору в Миколаєві

Поранення отримали троє людей

Вирва від ворожого снаряду

Жителі розбирають завали

Фото: Євген Завгородній

Зазначимо, що росія практично щодня обстрілює Миколаїв. 2 серпня Миколаїв окупанти атакували після години ночі та близько четвертої ранку. Під обстріл потрапили два райони міста.

У ніч на 31 серпня противник застосував ракети комплексів ППО С-300, в результаті загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

29 липня росіяни вдарили поряд із зупинкою в Миколаєві, через що серед білого дня загинуло багато мирних жителів.