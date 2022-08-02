Укр

В Николаеве оккупанты ударили по жилым домам, есть пострадавшие (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Российский снаряд попал во двор частного жилого дома Новость обновлена 02 августа 2022, 14:20
Российский снаряд попал во двор частного жилого дома

Россияне обстреляли жилые дома в Николаеве, есть раненые.

Российские войска продолжают обстреливать украинские города. 1 августа оккупационные войска в очередной раз обстреляли Николаев. Под ракетный удар попали частные жилые дома.

По данным местных властей, в результате вражеской атаки ранения получили три человека.

Кроме того, сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием. В результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. К счастью, обошлось без жертв.

Также известно, что ракета оккупантов попала в травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна.

Масштабы разрушений — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

Из-за обстрелов частные дома и автомобили полностью разрушены, в дворах от снарядов образовались огромные воронки. Жители разбирают завалы, известно, что несколько человек травмированы.

Обстрел Николаева 1.08.2022
Оккупанты нанесли удар по частному сектору в Николаеве
Обстрел Николаева 1.08.2022
Ранения получили три человека
Обстрел Николаева 1.08.2022
Обстрел Николаева 1.08.2022
Воронка от вражеского снаряда
Обстрел Николаева 1.08.2022
Жители разбирают завалы

Фото: Евгений Задорожний

Отметим, что россия практически ежедневно обстреливает Николаев. 2 августа Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

В ночь на 31 августа противник применил ракеты комплексов ПВО С-300, в результате погиб один человек, еще два получили ранения.

29 июля россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.

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