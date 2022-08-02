В Николаеве оккупанты ударили по жилым домам, есть пострадавшие (фото)

Россияне обстреляли жилые дома в Николаеве, есть раненые.

Российские войска продолжают обстреливать украинские города. 1 августа оккупационные войска в очередной раз обстреляли Николаев. Под ракетный удар попали частные жилые дома.

По данным местных властей, в результате вражеской атаки ранения получили три человека.

Кроме того, сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием. В результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. К счастью, обошлось без жертв.

Также известно, что ракета оккупантов попала в травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна.

Масштабы разрушений — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

Из-за обстрелов частные дома и автомобили полностью разрушены, в дворах от снарядов образовались огромные воронки. Жители разбирают завалы, известно, что несколько человек травмированы.

Оккупанты нанесли удар по частному сектору в Николаеве

Ранения получили три человека

Воронка от вражеского снаряда

Жители разбирают завалы

Фото: Евгений Задорожний

Отметим, что россия практически ежедневно обстреливает Николаев. 2 августа Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

В ночь на 31 августа противник применил ракеты комплексов ПВО С-300, в результате погиб один человек, еще два получили ранения.

29 июля россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.