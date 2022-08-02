В Николаеве оккупанты ударили по жилым домам, есть пострадавшие (фото)
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Россияне обстреляли жилые дома в Николаеве, есть раненые.
Российские войска продолжают обстреливать украинские города. 1 августа оккупационные войска в очередной раз обстреляли Николаев. Под ракетный удар попали частные жилые дома.
По данным местных властей, в результате вражеской атаки ранения получили три человека.
Кроме того, сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием. В результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. К счастью, обошлось без жертв.
Также известно, что ракета оккупантов попала в травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна.
Масштабы разрушений — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".
Из-за обстрелов частные дома и автомобили полностью разрушены, в дворах от снарядов образовались огромные воронки. Жители разбирают завалы, известно, что несколько человек травмированы.
Фото: Евгений Задорожний
Отметим, что россия практически ежедневно обстреливает Николаев. 2 августа Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.
В ночь на 31 августа противник применил ракеты комплексов ПВО С-300, в результате погиб один человек, еще два получили ранения.
29 июля россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.