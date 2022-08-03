Атаковали супермаркет: как выглядит Николаев после утреннего обстрела (фоторепортаж)
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Российские войска снова обстреляли Николаев.
Противник продолжает разрушать украинские города. Рано утром 3 августа российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Около пяти утра жителей города разбудила воздушная тревога, а после нее прогремели мощные взрывы. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет.
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В военной комендатуре обороны Николаева отметили, что по предварительному заключению по этому району выпустили две ракеты С-300.
В результате удара полностью разрушен супермаркет. Также пострадали рядом расположенные многоэтажные дома – в них выбиты окна, разрушены балконы, а также магазины.
По предварительной информации обошлось без жертв.
"Разрушены супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов. Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали", — сообщил мер города Александр Сенкевич.
Масштабы разрушений — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".
Фото: Евгений Завгородний
Напомним, что Николаев находится на линии вражеского огня и россия практически ежедневно обстреливает город. 2 августа Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.
1 августа россияне также обстреляли жилой квартал в городе, а еще попали в здание одной из новых больниц города.
В ночь на 31 августа противник применил ракеты комплексов ПВО С-300, в результате погиб один человек, еще два получили ранения.
29 июля россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди белого дня погибло много мирных жителей.