Николаев утром накрыли шквалом ракет: разрушены дома и магазины (фото и видео последствий)

Для вражеских солдат нет никакой разницы, по каким объектам наносить ракетные удары

Утро среды, 3 августа, было очень "громким" для жителей Николаева. На 161-й день российско-украинской войны противник продолжает уничтожать жилые дома и объекты мирной инфраструктуры портового города, даже не пытаясь прикрываться былыми заверениями о "демилитаризации". Снаряды летят в многоэтажки, магазины и даже учебные заведения.

Больше подробностей про обстрелы сообщили мэр города Александр Сенкевич и руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. Большинство фотографий и снимков публикуют местные Telegram-каналы, также на месте утреннего "прилета" побывали известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы.

Обстрел Николаева начался около пяти утра. Несколько ракет повредили городскую инфраструктуру. Известно, что в одном из районов Николаева после "прилета" начался пожар, на его ликвидацию сразу же выехали местные спасатели.

Другой район пострадал еще сильнее: здесь российские снаряды повредили несколько многоэтажных домов, разрушили супермаркет, несколько магазинов, а также аптеку. Ракеты также повредили дорожное полотно, воронки от них занимают по несколько метров.

Фото: Константин и Влада Либеровы

Фото: Константин и Влада Либеровы

Фото: Константин и Влада Либеровы

По словам Виталия Кима, также есть "прилет" на территории местной конно-спортивной школы.

Данных о погибших или пострадавших пока нет. Детальная информация продолжает уточняться.

Напомним, что Николаев находится на линии вражеского огня с начала боевых действий армии рф в Украине. Накануне россияне также обстреляли жилой квартал в городе, а еще попали в здание одной из новых больниц города. К сожалению, без пострадавших не обошлось.