Миколаїв вранці накрили шквалом ракет: зруйновано будинки та магазини (фото та відео наслідків)

Для ворожих солдатів немає жодної різниці, по яким об'єктам завдавати ракетних ударів

Ранок середи, 3 серпня, був дуже "гучним" для жителів Миколаєва. На 161-й день російсько-української війни противник продовжує знищувати житлові будинки та об’єкти мирної інфраструктури портового міста, навіть не намагаючись прикриватися попередніми заявами про "демілітаризацію". Снаряди летять у багатоповерхівки, магазини та навіть навчальні заклади.

Більше подробиць про обстріл повідомили мер міста Олександр Сенкевич та керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Більшість фотографій та знімків публікують місцеві Telegram-канали, також на місці ранкового "прильоту" побували відомі українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови.

Обстріл Миколаєва розпочався близько п’ятої ранку. Декілька ракет пошкодили міську інфраструктуру. Відомо, що в одному з районів Миколаєва після прильоту почалася пожежа, на його ліквідацію одразу ж виїхали місцеві рятувальники.

Інший район постраждав ще більше: тут російські снаряди пошкодили кілька багатоповерхових будинків, зруйнували супермаркет, кілька магазинів, а також аптеку. Ракети пошкодили ще й дорожнє полотно, вирви від них займають по кілька метрів.

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

За словами Віталія Кіма, також є "приліт" на території місцевої кінно-спортивної школи.

Даних про загиблих чи постраждалих наразі немає. Детальна інформація продовжує уточнюватись.

Нагадаємо, що Миколаїв знаходиться на лінії ворожого вогню від початку бойових дій армії рф в Україні. Напередодні росіяни також обстріляли житловий квартал у місті, а ще влучили до будівлі однієї з нових лікарень міста. На жаль, без постраждалих не обійшлося.