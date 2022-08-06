Більше ППО для Харкова: Зеленський відповів на петицію

Глава держави відповів на чергову петицію

У суботу, 6 серпня, на 164-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський відповів на петицію харків’янки Аліни Коновалової.

Відповідний запис з’явився на сайті глави держави. Коновалова ще у червні зареєструвала петицію: "Прошу надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони", яка у результаті набрала необхідні 25 тисяч голосів для відповіді президента.

"Місто щодня під обстрілами ракет, проте мешканці міста повертаються додому і на роботу для оплати комунальних послуг та інших потреб", — написала Аліна.

Зеленський доручив розглянути це питання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який відповідає за ППО на всій території України.

"Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора", — відповів глава держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні.

Нагадаємо, президент України закликав посилити санкції проти росії після удару рф по Запорізькій АЕС.