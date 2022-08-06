Війна — день 164: битва за Донбас, ядерний терор росії
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Оперативно про головне за 6 серпня
Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 164 дні. Окупанти продовжують наступ на Донбасі, а також перекидають війська на південь України. ЗСУ, користуючись ситуацією, контратакують під Ізюмом. Крім того, росія активно "переставляє" свій флот у Чорному морі. Напередодні росіяни влаштували провокацію на Запорізькій АЕС, кілька разів обстрілявши об’єкти на території найбільшої атомної електростанції в Європі. Президент України Володимир Зеленський назвав це актом терору з боку росіян.
У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 6 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.
00:00 За попередньою інформацією, артилерія ЗСУ пошкодила Даріївський міст на Херсонщині.
З головними новинами за 3 серпня можна ознайомитись у матеріалі за середу: "Війна — день 161: важка ситуація на Донбасі та загроза Третьої світової через Тайвань".
Інформацію за 4 серпня можна прочитати у зведенні за четвер: "Війна — день 162: "вогневий вал" на Донбасі, нова загроза Харкову та Миколаєву".
Що сталося 5 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за п’ятницю: "Війна — день 163: двояка ситуація на Донбасі, Україна проти Amnesty International".