Євросоюз відреагував на удари росії по Запорізькій АЕС

У Європі стурбовані тим, що відбувається на ЗАЕС

У суботу, 6 серпня, на 164-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Євросоюз засудив удари росії по території Запорізької АЕС.

З відповідною заявою виступив високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що Росія вкотре ігнорує міжнародні норми. Боррель також закликав надати доступ до ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії.

"ЄС засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування рф міжнародних норм", — підкреслив він.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти двічі на день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спочатку загарбники поцілили у високовольтну лінію зв’язку. Пізніше російська армія вдарила по АЕС з РСЗВ, поціливши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту запровадити санкції проти атомної енергетики рф.