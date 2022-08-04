Війна — день 162: "вогневий вал" на Донбасі, нова загроза Харкову та Миколаєву

Оперативно про головне за 4 серпня

Упродовж 162 днів російських загарбники ведуть широкомасштабне вторгнення в Україну. Тяжка ситуація на Донбасі, у Пісок та Мар’їнки (Донецька область), де окупанти використовують тактику "вогневого валу" для просування вглиб українських позицій. Про тяжку ситуацію у Пісках також розповів командир відділення окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергій Гнезділов. Військовий журналіст Юрій Бутусов вважає, що Україна стратегічно перемагає рф, проте на багатьох ділянках фронту росія володіє тактичною ініціативою через багаторазову перевагу в артилерії. Окупанти, схоже, готують новий наступ на Харків, а також стягують війська на Херсонщину для нової атаки на Миколаїв.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 4 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Херсонські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському залізничному мосту через Дніпро

00:00 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що наступні судна із зерном були завантажені та готові відпливати.

Інформацію за 1 серпня можна прочитати у зведенні за понеділок: "Війна — день 159: окупанти переключились на Бахмут, загострення в Косово".

Що сталося 2 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за вівторок: "Війна — день 160: росіяни накопичують сили для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг".

З головними новинами за 3 серпня можна ознайомитись у матеріалі за середу: "Війна — день 161: важка ситуація на Донбасі та загроза Третьої світової через Тайвань".