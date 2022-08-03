"Зробила крок доброї волі": ЗСУ ліквідували відому терористку-зрадницю "Корсу"

Автомобіль зрадниці потрапив під обстріл

У середу, 3 серпня, на 161-й день протистояння російським окупантам захисники України ліквідували відому терористку Ольгу Качуру (позивний "Корса"), яка у 2014 році зрадила країну та стала "полковником військ" квазіутворення "ДНР".

Як зазначили у Страткомі ЗСУ, "Корса загинула від отриманих численних поранень. А джерела "Телеграфу" повідомили, що снаряд прилетів прямо в авто зрадниці. Таким чином терористку дістала карма, адже у 2014-му вона камуфлювалася під ЗСУ і завдавала ударів по мирному населенню України з російських "Градів".

Цю інформацію підтвердив й офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Він вкрай іронічно висловився стосовно ліквідації Качури.

"Нарешті. Псевдополковниця, колишня міліціонерка та командир артилерійського дивізіону 3 омсбр Качура Ольга "Корса" зробила "крок доброї волі" — офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася", — написав Штефан.

Додамо, що дані про гибель терористки підтвердив гауляйтер Горлівки Іван Приходько, зазначивши, що "Корса" брала участь у створення "народної міліції" — незаконного угруповання, яке керується країною-агресором рф.

Ольга Качура ("Корса"): що відомо

Качура у минулому працювала в правоохоронних органах України й мешкала у Донецьку. Вона дослужилася до звання підполковника міліції запасу. Остання посада зрадниці — заступник начальника відділу – начальник штабу Кіровського райвідділу Донецького міського управління МВС України. Вона була звільнена з органів внутрішніх справ у лютому 2011 року.

У 2014 році Ольга Качура приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут". Була "командиром" реактивного артилерійського дивізіону та "полковником військ ДНР".

За її безпосереднього керівництва здійснювалися обстріли позицій ЗСУ та цивільного населення. Також відомо про випадок, коли терористка одягнулся в форму українських військових та вдарила по мирному населенню Донбасу.

На початку січня 2022 року Ольга Качура була заочно засудженя до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (за участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ліквідували військове керівництво однієї з дивізій армії рф.