ЗСУ на Донбасі відійшли з частини позицій, але звільнили два села

У четвер, 4 серпня, на 162-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що ЗСУ відійшли з займаних рубежів у районі Авдіївки та у напрямку Бахмута (Донецька область).

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу, передає YouTube-канал Media Center Ukraine — Ukrinform.

"На Авдіївському напрямку противник активізував штурмові дії для витіснення українських військ із зайнятих рубежів, щоб захопити Авдіївку та Піски", — повідомив він.

30 липня підрозділи сил оборони змушені були покинути шахту Бутівка і перейти до оборони на південь від населеного пункту Авдіївка. Крім того, ЗСУ змушені були покинути Семигір’я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

Громов зазначив, що українським військовим вдалося покращити тактичне становище та просунутися в глибину оборони окупантів у районах у районах Мазанівки, Бражківки, Сулугунівки та Дмитрівки.

"Звільнили два населені пункти — Мазанівку та Дмитрівку", — сказав він.

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