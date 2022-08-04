У Міноборони розповіли про кількість загиблих бійців з початку вторгнення росії

Свобода України дається великою ціною

У четвер, 4 серпня, на 162-й день повномасштабного вторгнення рф у Міноборони України прокоментували кількість загиблих у лавах ЗСУ.

З відповідною заявою виступила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, повідомляє YouTube-канал Ukrinform TV. Вона зазначила, що кількість загиблих військовослужбовців оцінюється тисячами, а не сотнями.

"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох боків. Ми говоримо про те, що з українського боку значно менше загиблих, ніж з російського. І ми можемо сказати, що це тисячі, тобто це не сотні", — заявила Маляр.

Крім того, Маляр додала, що українська влада продовжить дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни, зокрема не розголошуватиме точну кількість загиблих бійців ЗСУ.

Зазначимо, востаннє українська влада повідомляла про кількість загиблих військових ще у квітні. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що на війні загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Водночас втрати російських загарбників в Україні перевищили психологічну позначку.