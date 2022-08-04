Партизани на окупованому Донбасі: обстріляно авто з місцевими гауляйтерами

Партизани працюють у глибокому тилу окупантів

У четвер, 3 серпня, на 162-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що хтось обстріляв автомобіль із колаборантами у Біловодську (Луганська область).

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, було поранено двох людей — так звані "мер" та його "заступник". Гайдай наголосив, що партизани — це сила, а Біловодськ — Україна.

"В окупованому Біловодську обстріляли автомобіль із місцевою рашистською владою. У машині знаходилися так звані "мер" та його "заступник". Обидва поранені. Партизани — сила. Біловодськ – це Україна", — написав Гайдай.

Біловодськ на карті України

Зазначимо, українські партизани орудують на території всіх окупованих регіонів України, проте найактивніше вони борються проти загарбників на півдні країни. Наприклад, українські сили оборони під Мелітополем зруйнували логістичні шляхи, налякавши росіян. А на Херсонщині місцеві партизани передали "привіт" путінському "смотрящему" за ОРДЛО сергію кирієнку.

Раніше повідомлялося, що у Новій Каховці партизани ліквідували місцевого "поліцая".