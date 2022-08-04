По всій Україні хвиля повідомлень про мінування, а в метро Києва розпорошили газовий балончик

На місцях ймовірного знаходження вибухівки працюють представники екстрених служб

У багатьох українських містах у четвер, 4 серпня, масово почали з'являтися повідомлення щодо замінування вокзалів та ринків. Попередньо, інциденти зафіксовані у Києві, Тернополі та Рівному та інших містах. Крім того, в соцмережах почала ширитися інформація стосовно розпилу невідомої речовини у столичному метро, після чого люди почали відчувати сильну задуху та кашляти.

"Щойно на переході з зеленої на синю гілку метро люди почали задихатися, бо розпорошили невідому речовину", — пише Телеграм-канал "Реальний Київ".

У метро Києва розпорошили невідому речовину

Крім того, за попередніми даними, наразі інформацію щодо замінувань отримали представник відповідних спецслужб у таких містах:

У Кропивницькому шукають вибухівку на центральному ринку;

шукають вибухівку на центральному ринку; У Вінниці місцеві жителі інформують про можливе мінування центрального ринку, а також залізничного вокзалу;

місцеві жителі інформують про можливе мінування центрального ринку, а також залізничного вокзалу; У Хмельницькому відомо про три замінування: територія автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу;

відомо про три замінування: територія автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу; У Рівному представники спецслужб шукають вибухівку на залізничному вокзалі та автовокзалі;

представники спецслужб шукають вибухівку на залізничному вокзалі та автовокзалі; У Тернополі повідомляють про замінування залізничного вокзалу та центрального універмагу;

повідомляють про замінування залізничного вокзалу та центрального універмагу; У Черкасах шукають небезпечні предмети на території вокзалів — залізничного та авто, а також у приміщенні почти.

Що стосується столичного вокзалу, то користувачі мережі інформацію щодо розпилу невідомої речовини підтвердили:

"На площі Льва Толстого справді все кашляють і чхають, була там 40 хвилин тому, добре, що маска в сумці була. І одразу почала боліти голова", — розповідають кияни.

Додамо, що за даними очевидців, на станції метро площа Льва Толстого розпорошили газовий балончик. Цим, ймовірно, і була викликана задуха у пасажирів.

Трохи пізніше з'явилося офіційне повідомлення поліції Києва: "Невідомий розпилив жінці в обличчя газ. У результаті речовина потрапила і на інших пасажирів, котрі перебували на платформі. Поліцейські розшукують порушника.

До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у київському метро помітили дивного чоловіка, який влаштував істерику через російського диктатора володимира путіна.