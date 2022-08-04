По всей Украине волна сообщений о минированиях, а в метро Киева распылили газовый баллончик

На местах вероятного нахождения взрывчатки работают представители экстренных служб

Во многих украинских городах в четверг, 4 августа, массово начали появляться сообщения о минировании вокзалов и рынков. Предварительно инциденты зафиксированы в Киеве, Тернополе и Ровно и других городах. Кроме того, в соцсетях распространилась информация о распылении неизвестного вещества в столичном метро, после чего люди начали чувствовать сильную удушье и кашлять.

"Только на переходе с зеленой на синюю ветку метро люди начали задыхаться, потому что рассеяли неизвестное вещество", — пишет Телеграмм-канал "Реальный Киев".

В метро Киева распылили неизвестное вещество

Кроме того, по предварительным данным, и информацию о минировании получили представитель соответствующих спецслужб в таких городах:

В Кропивницком ищут взрывчатку на центральном рынке;

ищут взрывчатку на центральном рынке; В Виннице местные жители информируют о возможном минировании центрального рынка, а также железнодорожного вокзала;

местные жители информируют о возможном минировании центрального рынка, а также железнодорожного вокзала; В Хмельницком известно о трех минированиях: территория автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала;

известно о трех минированиях: территория автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала; В Ровно представители спецслужб ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале и автовокзале;

представители спецслужб ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале и автовокзале; В Тернополе сообщают о минировании железнодорожного вокзала и центрального универмага;

сообщают о минировании железнодорожного вокзала и центрального универмага; В Черкассах ищут опасные предметы на территории вокзалов – железнодорожного и авто, а также в помещении почти.

Что касается столичного вокзала, то пользователи сети информацию о распылении неизвестного вещества подтвердили:

"На площади Льва Толстого действительно все кашляют и чихают, была там 40 минут назад, хорошо, что маска в сумке была. И сразу начала болеть голова", — рассказывают киевляне.

По данным очевидцев, на станции метро площадь Льва Толстого распылили газовый баллончик. Этим, вероятно, и была вызвана удушье у пассажиров.

Чуть позже появилось официальное сообщение полиции Киева: "Неизвестный распылил женщине в лицо газ. В результате вещество попало и на других находившихся на платформе пассажиров. Полицейские разыскивают нарушителя.

В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе на станцию ​​метро "Площадь Льва Толстого" распылил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в киевском метро заметили странного мужчину, устроившего истерику из-за российского диктатора владимира путина.