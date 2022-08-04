По всей Украине волна сообщений о минированиях, а в метро Киева распылили газовый баллончик
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 502
На местах вероятного нахождения взрывчатки работают представители экстренных служб
Во многих украинских городах в четверг, 4 августа, массово начали появляться сообщения о минировании вокзалов и рынков. Предварительно инциденты зафиксированы в Киеве, Тернополе и Ровно и других городах. Кроме того, в соцсетях распространилась информация о распылении неизвестного вещества в столичном метро, после чего люди начали чувствовать сильную удушье и кашлять.
"Только на переходе с зеленой на синюю ветку метро люди начали задыхаться, потому что рассеяли неизвестное вещество", — пишет Телеграмм-канал "Реальный Киев".
Кроме того, по предварительным данным, и информацию о минировании получили представитель соответствующих спецслужб в таких городах:
- В Кропивницком ищут взрывчатку на центральном рынке;
- В Виннице местные жители информируют о возможном минировании центрального рынка, а также железнодорожного вокзала;
- В Хмельницком известно о трех минированиях: территория автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала;
- В Ровно представители спецслужб ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале и автовокзале;
- В Тернополе сообщают о минировании железнодорожного вокзала и центрального универмага;
- В Черкассах ищут опасные предметы на территории вокзалов – железнодорожного и авто, а также в помещении почти.
Что касается столичного вокзала, то пользователи сети информацию о распылении неизвестного вещества подтвердили:
"На площади Льва Толстого действительно все кашляют и чихают, была там 40 минут назад, хорошо, что маска в сумке была. И сразу начала болеть голова", — рассказывают киевляне.
По данным очевидцев, на станции метро площадь Льва Толстого распылили газовый баллончик. Этим, вероятно, и была вызвана удушье у пассажиров.
Чуть позже появилось официальное сообщение полиции Киева: "Неизвестный распылил женщине в лицо газ. В результате вещество попало и на других находившихся на платформе пассажиров. Полицейские разыскивают нарушителя.
В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе на станцию метро "Площадь Льва Толстого" распылил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя".
Ранее "Телеграф" сообщал, как в киевском метро заметили странного мужчину, устроившего истерику из-за российского диктатора владимира путина.