Війна — день 163: двояка ситуація на Донбасі, Україна проти Amnesty International

Оперативно про головне за 5 серпня

Ось уже 163 дні українські сили оборони борються за незалежність України проти російських загарбників. Донбас залишається гарячою точкою війни вже довгий час. ЗСУ зуміли вибити окупантів із 2 населених пунктів у регіоні, проте їм довелося відійти з займаних рубежів у районі Авдіївки та у напрямку Бахмута (Донецька область). Крім того, росіяни формують ударне угруповання на півдні України. Проте атаки окупантів на Херсонщині були успішно відбиті. Через провали на фронті росіяни продовжують тероризувати мирні українські міста. Цього разу загарбники атакували Торецьк. На політичному фронті в Україні жорстко розкритикували доповідь міжнародної організації Amnesty International, в якій йшлося про те, що ЗСУ своєю тактикою ведення війни проти росії нібито створюють небезпеку для цивільних.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 5 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Адміністрація США офіційно оголосила режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я через спалах віспи мавп у країні, повідомляє The Hills.

00:00 Троє мирних жителів (двоє чоловіків та жінка) постраждали внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами увечері 4 серпня. Вони госпіталізовані та потребують оперативного втручання, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Що сталося 2 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за вівторок: "Війна — день 160: росіяни накопичують сили для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг".

З головними новинами за 3 серпня можна ознайомитись у матеріалі за середу: "Війна — день 161: важка ситуація на Донбасі та загроза Третьої світової через Тайвань".

Інформацію за 4 серпня можна прочитати у зведенні за четвер: "Війна — день 162: "вогневий вал" на Донбасі, нова загроза Харкову та Миколаєву".