"Батько, командир, наставник": на фронті загинув полковник ЗСУ

Полковник віддав життя за Україну

У п’ятницю, 5 серпня, на 163-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на фронті загинув командир бойової військової частини, полковник Олег Дегтярьов.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України у Facebook. Повідомляється, що героя спіткала смерть, коли він допомагав своїм підлеглим на найнебезпечнішій ділянці удару росіян.

За час військової служби кадровий офіцер Дегтярьов пройшов усі звання від лейтенанта до полковника. Особовий склад, що знаходився під командуванням полковника, завжди відзначав його велике, щире серце. "Валерійович" (так називали Олега офіцери, — Ред.) мав індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця.

"Коли на територію частини заїжджав Валерійович, одразу жвавішало. Всі знали — приїхав Батько, командир, наставник і великий друг усього великого військового колективу. Олег Валерійович завжди буде прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Його життєвий шлях безцінний внесок в незалежність нашої Батьківщини. Своє життя він присвятив підготовці та навчанню професійних військових, які обов’язково помстяться за його смерть! Висловлюємо свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого… Вічна пам’ять герою!", — написали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв. З героєм попрощалися в Одесі.