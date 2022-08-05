Відомого бізнесмена не випустили з України — ЗМІ

Відомий підприємець потрапив до списку прикордонників із "індексом Б"

Через кілька тижнів після труднощів з перетином українського кордону біля нардепа Кіри Рудик на пункті пропуску було затримано одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який нещодавно повернувся на батьківщину з Греції. Попри наявність у нього "білого квитка", чоловіка вирішили додатково перевірити, вилучивши документи.

Інформацію подає "Українська правда", посилаючись на особисті джерела, які знайомі з деталями ситуації. Журналісти також нагадали, що Кауфман є багатодітним батьком, що дозволяє йому спокійно перетинати кордон навіть під час воєнного стану.

За даними видання, під час перевірки документів через Держбюро розслідувань система видала прізвище Кауфмана з "індексом Б". Ця позначка зобов’язує прикордонників вивчити всі документи, які має затримана особа.

Борис Кауфман

Що саме стало приводом для подібної поведінки з Борисом Кауфманом, поки не повідомляється. До речі, нещодавно бізнесмен приїхав до України з Греції, де був на відпочинку. Перетинати державний кордон йому дозволяє наявність "білого квитка", проте цього разу щось пішло не так.

Зазначимо, що Кауфман родом із Одеси. Він заснував інвестиційну компанію Vertex United, яка займається готельним бізнесом, медіа-активами та іншими інвестиційними проектами. Також він співвласник компанії TEDIS Ukraine, яка вважається в Україні одним із найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів. У 2021 році він займав 46 позицію у сотні найбагатших українців за оцінкою Forbes Україна. Його статки оцінювалися в 220 млн доларів.

Також Борис Кауфман був фігурантом розслідувань журналістів щодо ймовірних неформальних контактів із представниками найвищої влади.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справді відомий телеведучий Савік Шустер став одним із тих українців, кому заборонили повертатися до країни.