Известного бизнесмена не выпустили из Украины - СМИ

Известный предприниматель попал в список пограничников с "индексом Б"

Спустя несколько недель после трудностей с пересечением украинской границы у нардепа Киры Рудик на пункте пропуска был задержан одесский бизнесмен Борис Кауфман, недавно вернувшийся на родину из Греции. Несмотря на наличие у него "белого билета", мужчину решили дополнительно проверить, изъяв у него документы.

Информацию подает "Украинская правда", ссылаясь на личные источники, которые знакомы с деталями сложившейся ситуации. Журналисты также напомнили, что Кауфман является многодетным отцом, что позволяет ему спокойно пересекать границу даже во время военного положения.

По данным издания, при проверке документов через Госбюро расследований система выдала фамилию Кауфмана с "индексом Б". Эта пометка обязывает пограничников изучить все документы, которые имеет при себе задержанная личность.

Борис Кауфман

Что именно послужило поводом для подобного поведения с Борисом Кауфманом, пока не сообщается. К слову, не так давно бизнесмен приехал в Украину с Греции, где был на отдыхе. Пересекать государственную границу ему позволяет наличие "белого билета", однако в этот раз что-то пошло не так.

Отметим, что Кауфман родом из Одессы. Он основал инвестиционную компанию Vertex United, занимающуюся отельным бизнесом, медиа-активами, а также другими инвестиционными проектами. Также он совладелец компании TEDIS Ukraine, которая считается в Украине одним из самых крупных дистрибьюторов табачных изделий. В 2021 году он занимал 46 позицию в сотне самых богатых украинцев по мнению Forbes Украина. Его состояние оценивалось в 220 млн долларов.

Также Борис Кауфман был фигурантом расследований журналистов насчет вероятных неформальных контактов с представителями высшей власти.

Напомним, ранее мы писали, действительно ли известный телеведущий Савик Шустер стал одним из тех украинцев, кому запретили возвращаться в страну.