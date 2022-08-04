Шустеру запретили въезд в Украину? Что удалось узнать СМИ

Ранее Шустер признавал, что находится за границей

Днем в четверг, 4 августа, появились слухи, что журналисту и ведущему Савику Шустеру запретили въезд в страну.

Соответствующие данные опубликовала "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Позже источники более авторитетной "Украинской правды" опровергли сообщения об этом.

"Страна" заявила, будто Шустера внесли в "красный" список людей, которых должны остановить на границе на основании наличия у него гражданства другой страны и военного положения в Украине. "Сам Шустер заявлял, что является гражданином Италии. В данный момент он находится не в Украине", — пишет "Страна".

Официально в Государственной пограничной службе Украины ответили, что не могут разглашать конфиденциальную информацию касательно третьих лиц.

Однако источники УП сообщают, что в отношении Шустера нет каких-либо предостережений от органов, уполномоченных государством выдавать запреты на въезд.

Стоит заметить, что Савик Шустер до войны являлся одним из критиков президента Владимира Зеленского и вел программу "Свобода слова" на канале "Украина 24", который нынче уже закрыт.

В рамках интервью в конце июля Шустер рассказывал, что сейчас находится в Италии, помогает украинцам, которые вынужденно находятся за границей, дважды выступал в Европарламенте.

Как сообщал "Телеграф", осенью украинцев поразило феерическое фото с дня рождения Савика Шустера.