Шустеру заборонили в’їзд до України? Що вдалося дізнатися ЗМІ

Раніше Шустер сам говорив, що перебуває за кордоном

Вдень у четвер, 4 серпня, з’явилися чутки, що журналісту та ведучому Савіку Шустеру заборонили в’їзд до країни.

Відповідні дані опублікувала "Страна" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Пізніше джерела авторитетнішої "Української правди" спростували повідомлення про це.

"Страна" заявила, ніби Шустера внесли до "червоного" списку людей, яких мають зупинити на кордоні на підставі наявності у нього громадянства іншої країни та військового стану в Україні. "Сам Шустер заявляв, що є громадянином Італії. На даний момент він знаходиться не в Україні", — говориться у повідомленні.

Офіційно у Державній прикордонній службі України відповіли, що не можуть розголошувати конфіденційну інформацію щодо третіх осіб.

Проте джерела УП повідомляють, що щодо Шустера немає жодних застережень від органів, уповноважених державою видавати заборони на в’їзд.

Варто зауважити, що Савік Шустер до війни був одним із критиків президента Володимира Зеленського та вів програму "Свобода слова" на каналі "Україна 24", який нині вже закрито.

В рамках інтерв’ю наприкінці липня Шустер розповідав, що зараз перебуває в Італії, допомагає українцям, які вимушено перебувають за кордоном, двічі виступав у Європарламенті.

Як повідомляв "Телеграф", восени українців вразило феєричне фото з дня народження Савіка Шустера.