Кінець медіаімперії Ахметова: що буде з підконтрольними бізнесмену ЗМІ

Усі активи, окрім ліцензій, залишаться у власності групи Ахметова, з колективами постараються попрощатись по-хорошому

Медіаімперія бізнесмена Ріната Ахметова, про розпуск якої він оголосив напередодні, почала процедуру ліквідації усіх ЗМІ, що входили до її структури. Друковані видання припиняють випускати, а ліцензії Медіа Групи Україна (МГУ) подають на анулювання.

Про це у Facebook повідомила директорка з комунікацій System Capital Management (SCM) Наталя Ємченко. За її словами, з 12 липня всі необхідні документи починають надсилати уповноваженим державним установам. "Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави", – написала Ємченко.

Щодо строків завершення процесу, вона наголосила, що це залежатиме від держави, але спрогнозувала, що він займе від місяця до двох. "На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом)", – пообіцяла вона. І нагадала, що анулювання ліцензій означає, що компанія-власник втрачає статус ЗМІ, а це змушує її припинити свою діяльність.

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Ємченко оголосила, що відсьогодні припиняється вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи. До неї входили, зокрема, телеканали "Україна" та "Україна 24", "НЛО ТV", група спортивних каналів "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Футбол 3", інформаційний сайт segodnya.ua, ОТТ-платформа OLL.TV. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється їх дистрибуція за кордоном, в тому числі у Польщі.

Окремо буде вирішуватись доля української версії глянцевого журналу Vogue. Про це SCM проведе окремі консультації із видавничим домом CondeNast, який володіє цим брендом.

Відомо, що всі активи медіагрупи, що припиняє своє існування, залишаються у її власності. Це і техніка, і бренди, і авторські права, і бібліотека. Відмовиться МГУ тільки від ліцензій. Що буде далі з активами групи, менеджмент вирішить найближчими днями.

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Ємченко, у своєму коментарі з приводу припинення діяльності МГУ зазначила, що група планувала і надалі створювати якісний український контент – серіали, фільми, шоу, новинні програми. Але на заваді став президентський закон про деолігархізацію, який вона назвала "абсолютно дискримінаційним". Колективам усіх ЗМІ, що входили до групи, вона подякувала за 20 років успішної праці. І назвала прозоре та людяне припинення співпраці найважливішим завданням для менеджменту.

Нагадаємо, запропонований Володимиром Зеленським закон про деолігархізацію раніше уже критикували за спрямованість не так проти явища, як проти окремих осіб. Проте, наприкінці червня він увів у дію рішення РНБО про створення реєстру олігархів.