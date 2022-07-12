Конец медиаимперии Ахметова: что будет с подконтрольными бизнесмену СМИ

Все активы, кроме лицензий, останутся в собственности группы Ахметова, с коллективами постараются попрощаться по-хорошему

Медиаимперия бизнесмена Рината Ахметова, о роспуске которой он объявил накануне, начала процедуру ликвидации всех входивших в ее структуру СМИ. Печатные издания перестают выпускать, а лицензии Медиа Группы Украины (МГУ) подают на аннулирование.

Об этом в Facebook сообщила директор по коммуникациям System Capital Management (SCM) Наталья Емченко. По ее словам, с 12 июля все необходимые документы начинают рассылать уполномоченным государственным учреждениям. "Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, которые были получены Медиа Группой Украины от государства", – написала Емченко.

Относительно сроков завершения процесса она подчеркнула, что это будет зависеть от государства, но спрогнозировала, что он займет от месяца до двух. "На этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом)", – пообещала она. И напомнила, что аннулирование лицензий означает, что компания-собственник теряет статус СМИ, что заставляет ее прекратить свою деятельность.

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Емченко объявила, что с сегодняшнего дня прекращается выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках Группы. В нее входили, в частности, телеканалы "Украина" и "Украина 24", "НЛО ТВ", группа спортивных каналов "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Футбол 3", информационный сайт segodnya.ua, ОТТ-платформа OLL.ТВ. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиа-группы прекращается их дистрибуция за границей, в том числе в Польше.

Отдельно будет решаться судьба украинской версии глянцевого журнала Vogue. Об этом SCM проведет отдельные консультации с издательским домом CondeNast, который владеет этим брендом.

Известно, что все активы медиагруппы, которые прекращают свое существование, остаются в ее собственности. Это и техника, и бренды, и авторские права и библиотека. Откажется МГУ только от лицензий. Что будет дальше с активами группы, менеджмент решит в ближайшие дни.

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Емченко, в своем комментарии по поводу прекращения деятельности МГУ отметила, что группа планировала и дальше создавать качественный украинский контент – сериалы, фильмы, шоу, новостные программы. Но помешал президентский закон о деолигархизации, который она назвала "абсолютно дискриминационным". Коллективы всех СМИ, входивших в группу, она поблагодарила за 20 лет успешной работы. И назвала прозрачное и человечное прекращение сотрудничества важнейшей задачей для менеджмента.

Напомним, предложенный Владимиром Зеленским закон о деолигархизации ранее уже критиковали за направленность не столько против явления, сколько против отдельных лиц. Однако в конце июня он ввел в действие решение СНБО о создании реестра олигархов.