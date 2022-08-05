Ворог утік: стало відомо про успіх ЗСУ на одному із напрямків (відео)

Окупанти "героїчно відступали" в абсолютній паніці, кидаючи частину техніки, яка залишалася на ходу

На Харківщині, частину якої тимчасово окуповано, досі проходить одна із ліній фронту російсько-української війни. І поки в деяких населених пунктах загарбники обманом вивозять людей доросії, в іншому ЗСУ впевнено просуваються вперед. Так, бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вдалося відвоювати село Дібрівне, відкинувши ворога далеко назад.

Наслідки перебування російської навали в населеному пункті та деталі деокупації розповів один із військовослужбовців ОМБр на ім’я Олександр. Захисник зізнається: ворога вдалося відтіснити за допомогою вогневої переваги.

На відео чітко видно, що від крихітного села лишилося не так багато. При цьому майже по кожним кущем можна виявити міни — особливо багато протипіхотних. За словами Олександра, російські солдати мінували всі підходи до себе, бо боялися контрнаступу ЗСУ.

Від будівель у Дібрівному практично нічого не залишилося

"Ті люди... Хоча, які люди? Ті істоти, які були там, зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, що їм нема чим підвезти провізію та боєприпаси, евакуація поранених утруднена, а тому "героїчно" відступили", — розповідає боєць.

У Дібрівному базувалося багато окупантів — щонайменше кілька рот, судячи з розповіді військовослужбовця. Поблизу населеного пункту та на його території знаходилося близько двох-трьох десятків танків, приблизно стільки де БМП. У важких боях багато ворогів було поранено або повністю ліквідовано.

Дібрівне на карті України

Олександр зізнається: деяку техніку, яка вціліла чи була кинута окупантами, ЗСУ забирають собі. Щось переправляють на інші напрямки, щось — пускають на запчастини прямо на місці.

Нагадаємо, що це не єдиний успіх наших захисників на полі бою за останні дні. Раніше ми повідомляли, що українським військовим вдалося повернути під контроль одразу сім населених пунктів на Херсонщині.

Водночас експерти попереджають, що ВСУ варто бути обережнішими на півдні, адже окупанти задумали провернути певну операцію, якій уже дали назву "Гамбіт".