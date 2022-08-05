Пивбари у сховищах, а Сердючку – у переговорники: які петиції розміщують українці

Зібрали п’ять свіжих петицій для гарного настрою

На шостий місяць війни багато українців знаходять певну втіху в тому, щоб висловити наболіле у зверненні до влади, зокрема, на сайті президента України щодня можна спостерігати справжній шквал петицій від громадян.

Багато петицій повторюються, але здебільшого стосуються важливих речей — виїзду багатодітних батьків за кордон, соціальних гарантій для постраждалих від війни, зарплат для депутатів та військових, ротації українських захисників із передової тощо.

Проте є й феєричні звернення. "Телеграф" зібрав кілька із них.

Насамперед, якісь втомлені від війни студенти вирішили спробувати добитися пивбарів у бомбосховищах університетів, — за словами автора петиції, таким чином молоді українці будуть більш мотивовані ховатися під час повітряної тривоги.

Крім того, пропонують призначити Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки головою переговорної комісії щодо переговорів з рф. На думку автора, персонаж Данилка має все, що потрібно для відстоювання інтересів України: "Геть з України, москаль некрасивий", — кожному українцеві відомий цей старий пасаж шоумена.

А експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, який так допоміг Україні у боротьбі з російською агресією, що навіть отримав жартівливе прізвисько "Джонсонюк", пропонують зробити прем’єр-міністром України (і надати йому відповідне громадянство).

Ще один українець пропонує легалізувати проституцію для потреб українських захисників, щоб ті могли "здійснювати життєво важливі потреби". Зауважимо, що автор петиції – чоловік, і вона зібрала небагато голосів.

Ну й традиційний крик душі українців — заклик підірвати Кримський міст, через який росія тягне військових, зброю та техніку на південь України.

Поки що із зазначених петицій найбільше зібрала голосів пропозиція про пивбари в бомбосховищах

Як відомо, петиція зберігається на сайті президента близько трьох місяців, якщо вона за цей час збирає понад 25 тисяч голосів "за", то український гарант зобов’язаний її розглянути.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Зеленський розглянув петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні.