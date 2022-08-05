Пивбары в убежищах, а Сердючку - в переговорщики: какие петиции размещают украинцы

Собрали пять свежих петиций для хорошего настроения

На шестой месяц войны многие украинцы находят определенное утешение в том, чтобы высказать наболевшее в обращении ко власти, — в частности, на сайте президента Украины каждый день можно наблюдать настоящий шквал петиций от граждан.

Многие петиции повторяются, но в большинстве своем касаются важных вещей, — выезда многодетных отцов за границу, социальных гарантий для пострадавших от войны, зарплат для депутатов и военных, ротации украинских защитников с передовой, и т.д.

Однако есть и феерические обращения. "Телеграф" собрал несколько из них.

Прежде всего, какие-то уставшие от войны студенты решили попробовать добиться пивбаров в бомбоубежищах университетов, — по словам автора петиции, таким образом молодые украинцы будут больше мотивированы прятаться во время воздушной тревоги.

Кроме того, предлагают назначить Андрея Данилко в образе Верки Сердючки главой переговорной комиссии для проведения переговоров с рф. По мнению автора, у персонажа Данилко есть все, что нужно для отстаивания интересов Украины: "Геть з України, москаль некрасівий", — каждому украинцу известен этот старый пассаж шоумена.

А экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который так помог Украине в борьбе с российской агрессией, что даже получил шутливое прозвище "Джонсонюк", предлагают сделать премьер-министром Украины (и дать ему соответствующее гражданство).

Еще один украинец предлагает легализовать проституцию для нужд украинских защитников, чтобы те могли "осуществлять жизненно важные потребности". Заметим, что автор петиции — мужчина, и она собрала немного голосов.

Ну и традиционный крик души украинцев, — призыв подорвать Крымский мост, через который россия тянет военных, оружие и технику на юг Украины.

Пока из указанных петиций больше всего собрало голосов предложение о пивбарах в бомбоубежищах

Как известно, петиция хранится на сайте президента около трех месяцев, — если она за это время собирает более 25 тысяч голосов "за", то украинский гарант обязан ее рассмотреть.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков в Украине.