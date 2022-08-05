Вночі стало світло, як удень: вражаючі відео обстрілу Нікополя

Заборонені снаряди рф влаштували справжній феєрверк

У ніч на п’ятницю, 5 серпня, російські окупанти двічі завдали удару по Нікополю, — цього разу пішли в хід заборонені Женевською конвенцією запалювальні снаряди.

Відео з обстрілом та фото наслідків нічних прильотів опублікував на своєму каналі керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Варто зауважити, що перший обстріл був близько півночі, ще один провели ближче до ранку. Випустили близько 40 реактивних боєприпасів, у тому числі і запалювальних, використання яких заборонено Женевською конвенцією, незважаючи на що росія вже не раз застосовувала їх у різних точках фронту.

Також вдарили крилатою ракетою неподалік села Мирове у Нікопольському районі.

Орієнтовні місця прильотів у Нікопольському районі 5 серпня

Внаслідок обстрілів було пошкоджено житлові будинки, транспорт, господарські споруди, але, на щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Наслідки обстрілу Нікопольського району в ніч проти 5 серпня

Варто зауважити, що росія різко посилила обстріли Нікополя в останні тижні, — раніше всі місяці війни там було досить спокійно, тепер майже кожен день стріляють з боку окупованого Енергодару з іншого боку Дніпра.

Вдень у місті теж часто чути вибухи, — українські військові теж б’ють по окупантах.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 5 серпня росіяни також вдарили ракетами по Запоріжжю.