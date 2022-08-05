Росіяни вночі обстріляли ракетами підприємство у Запоріжжі: фото і відео (ОНОВЛЕНО)

На щастя, атака обійшлася без постраждалих

Поки росіяни змушені перекидати військову техніку на південний напрямок, про що свідчать свіжі карти боїв, вони не забувають прикриватися вогнем по мирних містах України. У ніч із 4 на 5 серпня окупанти випустили кілька ракет по Запоріжжю, "прильоти" прийшлися на передмістя. Відомо про пошкодження об’єкта інфраструктури.

Більше інформації надали секретар Запорізької міськради Андрій Куртєв та керівник Запорізької ОВА Олександр Старух. Конкретне місце, яке постраждало під час обстрілу, не вказується.

Вночі мешканці Запоріжжя чули щонайменше чотири потужні вибухи, деякі навіть потрапили на записи відеокамер спостереження деяких домоволодінь. Частина з них якраз і була відгомоном "прильотів" по місцевому підприємству.

За словами представників влади, постраждалих та загиблих внаслідок атаки, на щастя, немає. Проте значно пошкоджено виробниче обладнання. Деталі ще з’ясовуються, попередньої оцінки збитків поки не було.

"Обов’язково реагуйте на всі сповіщення про повітряну небезпеку. Не забувайте, що вчора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти ", — попередив Андрій Куртєв.

UPD. За інформацією Олександра Старуха, через "приліт" на постраждалому підприємстві вночі розпочалася пожежа – полум'я охопило один із виробничих цехів. Займання було оперативно ліквідоване рятувальниками.

Вирва від снаряду на території підприємства

Залишки снаряду

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що колаборанти на окупованій частині Запорізької області нещодавно заявили, що Україна не має жодних прав на регіон. Багато користувачів мереж відразу обурилися повного незнання росіянами історії.

Також ми писали про ситуацію в тимчасово окупованому Енергодарі, де Запорізька АЕС практично повністю вийшла з-під контролю українських фахівців. Виною всьому — втручання російських загарбників.