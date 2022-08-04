росія атакувала Запоріжжя та область: куди потрапили окупанти (фото, відео)

Ворог продовжує атакувати інфраструктуру України

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Окрім Харкова, Миколаєва та Нікополя, по якому випустили 60 снарядів з "Градів", ворог атакував Запоріжжя та область. Внаслідок атаки є постраждалий.

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, до Запоріжжя прилетіло до Заводського району двічі близько третьої ранку. За даними в.о. міського голови Анатолія Куртєва, пошкодження отримала багатоповерхівка та кілька приватних будинків. Відомо, що влучили по об’єкту інфраструктури, є постраждалий. Він був поранений уламками скла і перебуває у задовільному стані.

В області влучення ракет зафіксовано в районі села Вільноандріївка біля автотраси. Ворог продовжує цілитися в об’єкти продовольчої безпеки — близько четвертої ранку четвертого серпня в Тернуватській громаді обстріляв склад агрофірми. Близько двох — у селі Новоіванівці Комишуваської громади потрапив у зерносховище, зруйнувавши його, а також пошкодив частину житлових будинків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про влучення ракет по місту в середині липня. Тоді потрапили до підприємства у Дніпровському районі — було поранено семеро людей. Нагадаємо, на Запорізькому напрямку росіяни стягують війська і передислокують їх. Військові експерти вважають, що вони намагаються зірвати український контрнаступ на півдні України.