Кривому Рогу та Запоріжжю приготуватися? Окупанти заворушилися на двох напрямках (карта)

Окупанти змістили фокус на південь України

Російські військові продовжують атакувати на сході України – українські Сили оборони відбили атаки на Слов’янському, Бахмутському напрямку, Авдіївському (у бік Пісок). Штурм ворога у бік Бахмута продовжується.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, активізувався ворог ще за кількома напрямками. Зокрема посилення протистояння відзначено на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а до Кривого Рогу росія стягує свої війська.

На Запорізькому напрямку ворог перегруповується. Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що частина військ ворога переміщується зі Слов’янського спрямування на Запорізьке.

Обстріли ведуться від Мар’їнки на Донеччині через адмінкордон областей до Оріхова та Гуляйпільської Запорізької області. Під артилерійським вогнем також Новомихайлівка, Павлівка, Малинівка та інші населені пункти. З авіації ворог бив біля Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару, Новоандріївки, Щебраків та Малих Щербаків. Мар’їнку також намагалися атакувати – розвідка боєм пройшла невдало для росіян.

Окупанти обстрілювали з різних видів зброї вздовж лінії фронту на південному сході.

Південь України також продовжують обстрілювати — з артилерії та танків ворог відкриває вогонь не лише по Миколаєву, а й по кількох десятках населених пунктів, серед яких Високопілля та Миролюбівка. Атакує з авіації, проводить розвідку БПЛА.

У бік Кривого Рогу окупанти посилюють свої війська. За даними ОК "Південь", не виключено створення на цьому напрямку ударних угруповань. Мета ворога – не допустити прориву українських військ.

Від російських позицій до Кривого Рогу – близько 50 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що побоюючись українського контрнаступу, на Херсонщину росія стягує боєздатні резерви. Тим часом Миколаїв під постійним вогнем ворога. Його знову обстріляли в ніч проти 1 серпня. Напередодні стало відомо, що жертвою обстрілу став відомий український бізнесмен — у росії публічно зраділи смерті мирного українця.