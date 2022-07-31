А як же "не б’ємо по мирних"? Путінські пропагандисти відкрито радіють вбивству Вадатурського

Путінські підлабузники вважають, що їх вигадана "денацифікація" дозволяє їм вбивати людей безкарно

Російська телеведуча та відома кремлівська пропагандистка маргариту симоньян відверто зраділа загибелі 74-річного агробізнесмена Олексія Вадатурського. Чоловік, який присвятив своє життя розвитку зернового бізнесу в Україні, був убитий разом з дружиною у власному будинку під час ранкових потужних обстрілів Миколаєва. Проте симоньян не турбують питання людяності, адже свої слова вона виправдовує необхідністю "денацифікації" українців.

Власну думку щодо загибелі Вадатурського путінська пропагандистка опублікувала в особистому Telegram-каналі. За її словами, український аграрій був одним із спонсорів "карателів" із ЗСУ.

Підтвердження своїм словам вона взяла з іншого прокремлівського джерела, яким є канал "Colonelcassad". Там Олексія Вадатурського обізвано олігархом, а також він чомусь має "статус" "гаманця Порошенка". Як доказ росіяни публікують спільне фото Вадатурського і Порошенка — вочевидь, із якогось аграрного заходу, де Петро Порошенко брав участь ще як п’ятий президент України.

"Вадатурський, крім Порошенка, спонсорував і каральні батальйони. Свого часу потрапив до російських санкційних списків. Цього викреслюємо", — написано в публікації, який цитує симоньян.

Публікація з Telegram симоньян

Також кремлівська пропагандистка шкодує, що росіяни не звітують про "денацифікацію" у потрібний спосіб, тому про вбивство іменитих мирних українців доводиться дізнаватися з наших ЗМІ.

Цікаво, що при цьому симоньян у своїх програмах на росТБ продовжує підтримувати тезу про те, що російські військові не б’ють по мирних жителях України. При цьому Вадатурський загинув під час обстрілу власного будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав коротку, але вражаючу біографію загиблого агробізнесмена Олексія Вадатурського. Виявляється, він був Героєм України — нагороду йому вручав ще Віктор Ющенко за розвиток аграрної сфери в країні.