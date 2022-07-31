Агробізнесмен, благодійник, Герой України – що відомо про загиблого Олексія Вадатурського

Бізнесмен був відомий не тільки як щасливий підприємець, а й людина щедрої душі, за що не раз нагороджувалась

У неділю, 31 липня, під час запеклого обстрілу Миколаєва у своєму будинку загинув 74-річний Герой України, агробізнесмен, засновник СП "Нібулон" Олексій Вадатурський. З ним загинула його дружина Раїса.

Олексій Панасович Вадатурський був неординарною людиною, яка успішно займалася бізнесом в аграрному секторі України, і 1998 року увійшла до новітньої історії українського агробізнесу як першопрохідник.

З родини колгоспника у мільйонери

Олексій Вадатурський народився 1947 року в селі Бендзарі Одеської області у родині колгоспника, у віці 24 років закінчив Одеський технологічний інститут імені Ломоносова та почав працювати на Трикратському комбінаті хлібопродуктів. За 9 років роботи на підприємстві він виріс до головного інженера.

1980 року він перейшов на роботу до Миколаївського обласного управління хлібопродуктів спочатку начальником виробничого відділу, потім став заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

У 1991 році він заснував сільськогосподарське підприємство "Нібулон", яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва.

1998 року "Нібулон" першим із аграрних підприємств країни отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку за сприяння Державного експортно-імпортного банку України у розмірі 5 мільйонів доларів для купівлі сучасної сільгосптехніки.

За 30 років підприємство значно розширило напрями діяльності, займаючись не лише вирощуванням агропродукції на 82 тисячах гектарів, а й збудувавши сотні сховищ для продукції, перевантажувальний термінал у Миколаєві, власний вантажний флот із 80 суден та суднобудівний завод.

У результаті за 2021 рік "Нібулон" відвантажив 5,64 млн. тонн різної сільськогосподарської продукції.

Внаслідок цього за версією журналу "Forbes Україна" капітал Олексія Вадатурського оцінювався в 450 млн доларів.

Олексій Вадатурський на обкладинці "Forbes Україна"

Політикою цікавився мало, але брав участь

Агробізнесмен не був далеким від політичної діяльності, двічі був депутатом Миколаївської обласної ради, кілька разів помічником у різних нардепів, зокрема у власного сина Андрія, колишнього народного депутата від Блоку Петра Порошенка у 2014-2019 роках.

Можливо, тим самим бізнесмен намагався захиститися від політичних наїздів, так, у 2012 році була інформація, що у нього нібито були проблеми з нардепом Юрієм Іванющенком, якого ЗМІ називали "кумом" тодішнього президента України Віктора Януковича. Сам Вадатурський правда ці проблеми тоді заперечував.

Вже в 2020 році бізнесмен піддався звинуваченням у монополізмі та підкупі нардепів з боку одіозного та скандального народного депутата Миколи Тищенка, який правда швидко відмовився від своїх слів.

Благодійник та Герой України

Крім бізнесу сам Олексій Вадатурський був відомий у своїй іншій іпостасі – благодійнику та меценату, чим бізнесмен займався давно та успішно через своє підприємство. Допомога надавалася школам, установам медицини, храмам, самому Миколаєву – "Нібулон" неодноразово фінансував ремонт доріг у місті.

Все це було неодноразово оцінено. Вадатурський був нагороджений:

у 2001 році міжнародною премією "Золотий Меркурій" та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;

у 2004 році дипломом Всеукраїнського конкурсу "Успішний керівник" та Почесною орденською відзнакою "Громадське визнання" ІІІ ступеня;

почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства АПК, Держкомітету України з будівництва та архітектури.

Але найзнаковішим для нього став 2007 рік, коли він був нагороджений орденом УПЦ рівноапостольного князя Володимира ІІ ступеня та став переможцем загальнонаціонального конкурсу "Благодійник року" у номінації "Благодійник року у Миколаївській області".

Але головне, у тому ж 2007 році Олексію Вадатурському було присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери.

Олексій Вадатурський любив свою роботу

Але й після здобуття нагороди Олексій Вадатурський не забув про благодійність, лише у 2020-2021 роках на боротьбу з пандемією коронавірусу "Нібулон" витратив близько 100 мільйонів гривень.

Обстріл, під час якого загинув Герой України Олексій Вадатурський, за словами мера міста Олександра Сенкевича, став найсильнішим за весь час війни.