Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков поділився міркуваннями про шляхи розвитку ситуації на півдні України

Навіть якщо московити таки справді погнали до Херсону все, що в них є в резервах/боєздатне, то це вже досягнення від ударів М142 по комунікаціях, помножене на інформаційний розгон про майбутній наступ України. Тоді на сході України спроби московитів фронтально витискати наші сили нічим буде підпитувати.

Хоча стратегічно нам треба один успішний наступ із тим, щоб або московити зробили "жест доброї волі", або взагалі в оточення потрапило хоча пару тисяч московитів. Друге взагалі буде шикарно. Норм аргумент всім на Заході — що московію можна перемагати.

Ну і ОК — кинули московити більше сил. Але проблему, коли їх угруповання на правому березі Дніпра на Херсонщині зав’язане на 4 лінії комунікацій через річку, які під вогневим контролем і таки отримали значний рівень ураження, і створені альтернативні вразливі пороми/понтони, це не знімає.

Більше військ на слабкі комунікації — це лише погіршення стану справ. Полегшити ситуацію могло б завоювання вогневого домінування на півдні шляхом виявлення/знищення відповідних пускових в нашому арсеналі — але це легше сказати чим зробити.

Тому побачимо. Не виключав би того що московити підуть під тиском, бо утримувати правий берег Дніпра на Херсонщині стає все більш проблематично.

Джерело: Фейсбук Миколи Бєлєскова