Вдарили по школі, дитсадку, будинкам: у Нікополі всю ніч лунали вибухи (фото)

Пошкоджено дуже багато будівель, а також лінія газо- та водопостачання

Усю ніч на неділю, 31 липня, слухали обстріли не лише жителі Миколаєва, а й Нікополя на Дніпропетровщині, — туди за ніч окупанти випустили близько 50 снарядів із РСЗВ "Град". Також під обстріл потрапила Зеленодольська громада у Криворізькому районі.

Про це вранці поінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що близько 50 снарядів із "Градів" випустили по житлових районах Нікополя, знищено один житловий будинок, десятки пошкоджено, зокрема, є руйнування у семи багатоповерхівках. Також зачепило школу, дитсадок, міські будівлі.

Також у Нікополі потрапило під удар агропідприємство, знищено два автобуси, ще до десяти пошкоджено.

З ладу вийшли лінії водопостачання та газопровід, фахівці вже працюють над відновленням їхньої роботи.

Окрім "Градів", ще вранці завдали удару по Нікополю двома ракетами, — наслідки цього обстрілу ще тільки встановлюють.

Загалом за ніч відомо про одного постраждалого 67-річного чоловіка у Нікополі.

Окрім іншого, зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду під Кривим Рогом, там обійшлося без потерпілих.

Резніченко також показав фото наслідків обстрілів:

Як повідомляв "Телеграф", росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі, — це може вказувати на майбутнє посилення ракетних обстрілів.