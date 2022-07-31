Росіяни вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, отримавши авіаудари на суші

Подібної чисельності суден у небезпечній близькості до українських берегів не спостерігалося вже дуже давно

Росіяни продовжують маневрувати в акваторії Чорного моря, регулярно змінюючи кількість своїх кораблів, якими здійснюється психологічний тиск на мирних українців. Наприклад, на ранок неділі, 31 липня, біля берегів Криму всього налічувалося до 22 одиниць Чорноморського флоту рф. Варто зазначити, що вони знаходяться по різні боки півострова, і значна частина з них — у ракетно-безпечній для нас зоні.

Докладніше про ситуацію на морському фронті розповіли представники оперативного командування "Південь" у свіжому ранковому зведенні. Військовослужбовці нагадали, що 31 липня росія святкує день військово-морського флоту, тому активність судів може бути пов’язана із цим. При цьому, як відомо, свято пройде без традиційного для окупантів морського параду.

Кількість військових кораблів справді зросла наполовину — щонайменше біля західного узбережжя Кримського півострова. Нині тут бойове чергування несе вісім одиниць флоту – чотири з них є десантними, ще чотири – носіями ракет "Калібр". Усього мирному населенню України загрожує до 32 далекобійних снарядів, що знаходяться на бортах російських кораблів.

Також 14 судів маневрують біля протилежних берегів Криму, рухаючись у напрямку Анапи. Цілком ймовірно, що росіяни вирішили ще більше убезпечити свій флот, побоюючись "подарунків" від, наприклад, "Нептуна", який вже якось привітався з флагманським крейсером "Москва".

Зазначимо, що перш ніж у Чорному морі почалися маневри російського флоту, росіяни непогано "відгребли" на південному напрямі фронту, що проходить по суші. Українські військові льотчики шість разів накрили позиції ворога, маючи добрі результати. Тричі були задіяні штурмовики — вони вдарили по опорних пунктах та скупченнях російських солдатів та техніки у Бериславському районі. Також три вильоти здійснили бойові вертольоти, які атакували у Миколаївському та Херсонському районах опорні пункти противника.

Як результат — знищено щонайменше 33 російські солдати, два склади з боєприпасами, дві гаубиці "Мста-Б", РСЗВ "Град", кілька автомобілів.

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