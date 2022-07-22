Одеса під загрозою? На Заході озвучили тривожний для України сценарій війни

В росії бажають відрізати Україну від Чорного моря повністю

Одеса, яка регулярно страждає від ракетних ударів російських окупантів, може стати наступною метою нестримного апетиту кривавого диктатора путіна. При цьому Кремлю доведеться дати старт новому витку повномасштабної війни, що, ймовірно, станеться вже у 2023 році.

Про такий малоприємний сценарій для України пише видання Foreign Policy, посилаючись на західного чиновника, який побажав залишитися анонімним. За кордоном регулярно оцінюють всі можливі варіанти розвитку війни, і один з них — спроба армії рф повністю відрізати нашій країні доступ до Чорного моря.

У планах російського президента путіна досі залишається бажання контролювати все південне узбережжя Чорного та Азовського морів. Для цього йому знадобиться захоплення всіх південних областей України, включаючи Миколаївську та Одеську, які все ще гідно тримають удар перед військовою небезпекою.

Одеса ж є найважливішим транспортним вузлом для експорту та імпорту товарів. Через її порти проходить 1/6 світових поставок кукурудзи та 1/8 частина пшениці.

"Припускається, що наступного року вони [українці] можуть зіткнутися з ще одним дуже серйозним російським наступом, — поділився з журналістами даними розвідками чиновник. — І ми повинні зробити все можливе, щоб дати їм не лише обладнання, а й людей — свіжих людей, які добре навчені людей – щоб спробувати пережити це”.

Втім, варто зазначити, що росія вже не так завзято намагається підібратися до Одеси, як це було в перші місяці війни. Цьому сприяють і часті шторми на Чорному морі, і знищення крейсера "Москва", і затяті битви за Зміїний острів.

"Росіянам буде важко увійти і взяти Одесу, особливо із західними системами оборони, які можуть поставити російський флот у безвихідь", — вважає ексспівробітник Пентагону Джим Таунсенд.

Проте заперечувати, що Одеська область може розцінюватися Кремлем як ще один "ласий шматочок" України неможливо. Тому зараз важливо не припуститися помилок у відкритті транспортних морських коридорів для вивезення зерна з Одеси, а також швидше просунутися на окупованій Херсонщині, звільнивши обласний центр від окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про можливість нападу на Одесу говорять і в Інституті вивчення війни (США). Це може статися, якщо росіянам вдасться добре закріпитися на тимчасово окупованих територіях південних областей, а потім розпочати просування вперед.

Тим часом на Херсонщині в окупантів уже почалася паніка, особливо після точних влучень ЗСУ по Антонівському мосту і розташуванню російських військових поруч.